Πώς θα βρίσκω τα Over/Under στο στοίχημα

Το στοίχημα και οι αγορές του, έχουν πλέον εξελιχθεί. Οι εποχές που ο παίκτης είχε να επιλέξει μόνο ανάμεσα στο «1-Χ-2» έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Το over/under και οι διάφορες παραλλαγές του που θα αναφέρουμε πιο κάτω, είναι πλέον η δημοφιλέστερη στοιχηματική επιλογή των παικτών, περισσότερο αγαπημένη ίσως και από την επιλογή του τελικού νικητή. Κι αυτό συμβαίνει για τον εξής απλό λόγο: στη συγκεκριμένη αγορά, ο παίκτης δεν χρειάζεται να ασχολείται και να ανησυχεί με την τελική έκβαση του αγώνα. Το αν θα περάσει το φαβορί ή αν θα καταφέρει το αουτσάιντερ να κάνει την έκπληξη, είναι στοιχεία που δεν τον αγχώνουν πλέον με το over στοίχημα, καθώς το μόνο γεγονός που τον ενδιαφέρει, είναι αν θα σημειωθούν τουλάχιστον τρία τέρματα (για το over) ή μέχρι δύο τέρματα (για το under). Πάμε να αναλύσουμε διεξοδικά το over under και όλα εκείνα τα γνωρίσματά του που το έχουν κατατάξει στην κορυφή των στοιχηματικών επιλογών των περισσότερων παικτών στοιχήματος.

Over/Under Στοίχημα: Τι είναι

Από τη στιγμή που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το στοίχημα over 2.5, έγινε το δημοφιλέστερο στη συγκεκριμένη κατηγορία των over/under. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στη συγκεκριμένη αγορά πρέπει ο συνολικός αριθμός των τερμάτων μιας αναμέτρησης να είναι τρία και άνω για το over 2.5 και μέχρι δύο για το under 2.5. Ενδεικτικό παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με το στοίχημα over/under στον αγώνα Ολυμπιακός- ΑΕΚ και οι αποδόσεις είναι 1.75 στο over 2.5 και 2.05 στο under 2.5.

Στην περίπτωση που επιλέξουμε το στοίχημα over 2.5 γκολ, θα πρέπει να σημειωθούν τουλάχιστον τρία γκολ συνολικά στην αναμέτρηση για να θεωρηθεί το στοίχημα κερδισμένο.

Στην περίπτωση που προτιμήσουμε το under 2.5 γκολ, το άθροισμα των τερμάτων που θα πρέπει να σημειώσουν οι δύο ομάδες προκειμένου το στοίχημα να θεωρηθεί κερδισμένο, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο.

Αφού εξετάσαμε τη βασική αγορά του over/under 2.5 γκολ, πάμε να δούμε και τις διάφορες παραλλαγές σε over και under που προτιμώνται ιδιαίτερα από όσους κάνουν παιχνίδι σε online στοιχηματικές.

Over/Under 1.5 γκολ

Μια πολύ αγαπημένη κατηγορία, ειδικά για την κατηγορία των παικτών που αρέσκεται να παίζει παρολί. Ας δούμε η επιλογή over 1.5 πώς παίζεται: Οι pregame αποδόσεις της είναι σαφώς χαμηλές, αλλά στο live στοίχημα και κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οι τιμές της ανεβαίνουν αισθητά. Πρόκειται για ένα στοίχημα που μας πληρώνει αν επιτευχθούν δύο γκολ στο παιχνίδι και πάνω. Οι πιθανότητες επιβεβαίωσής του είναι πολύ καλές, καθώς μόνο τα τρία ενδεχόμενα σκορ 0-0, 1-0 και 0-1 το καθιστούν μη κερδοφόρο. Όπως ανεφέραμε πιο πάνω, οι αποδόσεις του συγκεκριμένου στοιχήματος είναι αρκετά χαμηλές και δεν αξίζει να παιχτεί σε κάποιο σύστημα. Πολλοί είναι εκείνοι που το επιλέγουν για να φτιάξουν ένα παρολί 10-15 αγώνων, καθώς η μέση απόδοση της συγκεκριμένης στοιχηματικής αγοράς βρίσκεται γύρω στο 1.35. Αν ο παίκτης είναι καλά «διαβασμένος», επιλέγοντας τις σωστές γι αυτόν αποδόσεις, τσεκάροντας τη συμπεριφορά των ομάδων και δώσει σημασία στο ρεπορτάζ τους, έχει γύρω στο 75%-80% πιθανότητες να επιβεβαιωθεί το παρολί με over 1.5 γκολ.

Over/Under 3.5 γκολ

Εδώ το ζητούμενο είναι αγώνες με μεγάλα σκορ, άρα και αναπόφευκτα... μεγάλες αποδόσεις. Για να κερδίσει κάποιος στο στοίχημα over 3.5, αρκεί να σημειωθούν στον αγώνα τέσσερα γκολ και πάνω. Αντίστοιχα, στο under 3.5 στοίχημα, ο παίκτης θα περιμένει να μην σημειωθούν περισσότερα από τρία τέρματα για να πάει ταμείο. Το over 3.5 οπαπ ή over 3.5 σε διαδικτυακές στοιχηματικές, προτιμάται από τους παίκτες που βρίσκουν την τιμή του over 2.5 χαμηλή (κυρίως γύρω στο 1.50), και θέλουν να ανεβάσουν την απόδοση αισθητά, προσθέτοντας το ρίσκο ενός έξτρα γκολ στην αναμέτρηση. Όσοι επιλέγουν να παίζουν στοίχημα με over 3.5 γκολ, συνήθως προτιμούν να τα «καλύπτουν» μέσα από κάποιο σύστημα, καθώς οι αποδόσεις της συγκεκριμένης αγοράς υπερβαίνουν τον διπλασιασμό στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Ασιατικά Over/Under

Πέρα από τα κλασικά στοιχήματα over/under, με το όριο να βρίσκεται από το 0.5, το 1.5, το 2.5, το 3.5, μέχρι και το... over 6.5, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που αφορούν σε ασιατικά over/under. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες στοιχημάτων παρέχουν έξτρα κάλυψη στον παίκτη, καθώς πέρα από την πλήρη επιβεβαίωσή τους και το αντίστοιχο κέρδος, μπορούν να επιστρέψουν το μισό κέρδος ή το αρχικό ποντάρισμα, ανάλογα με το τι έχει επιλέξει ο παίκτης. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα ολόκληρα (over under 2, 3, 4 κ.ο.κ.) και τα split (over/under 2.25, 2.75 κ.λπ.). Για να κατανοήσεις καλύτερα τα ασιατικά over/under και τις περιπτώσεις που κερδίζεις ή όχι, διάβασε προσεκτικά τον ακόλουθο πίνακα που έχει ως παράδειγμα το βασικό όριο των 2 γκολ. Όσα αναγράφονται σε αυτόν, ισχύουν το ίδιο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των over/under.

Αγορά Πλήρες Κέρδος Επιστροφή, μισό κέρδος, απώλεια Under 2.00 Να έχει σημειωθεί μέχρι 1 γκολ Επιστροφή στα 2 γκολ, απώλεια στα 3 ή περισσότερα Over 2.00 Να σημειωθούν 3+ γκολ Επιστροφή στα 2 γκολ, απώλεια στα έως 1 γκολ Under 2.25 Να έχει σημειωθεί μέχρι 1 γκολ Μισό κέρδος στα 2 γκολ, απώλεια στα 3+ γκολ Over 2.25 Να σημειωθούν 3+ γκολ Μισή απώλεια στα 2 γκολ, απώλεια αν μπουν έως 1 γκολ Under 2.75 Να έχουν σημειωθεί μέχρι 2 γκολ Μισή ήττα στα 3 γκολ, απώλεια αν μπουν έως 1 γκολ Over 2.75 Να σημειωθούν 4+ γκολ Μισό κέρδος στα 3 γκολ ακριβώς, απώλεια αν μπουν έως 2 γκολ

O καλύτερος tipster στα Over

Η καθημερινή αναζήτηση για προγνωστικά over και προτάσεις over, ίσως παίρνει περισσότερο χρόνο από αυτόν που θα ήθελαν οι παίκτες. Σε περίπτωση που αναζητάτε σε καθημερινή βάση over under προγνωστικά, βρίσκεστε στην κατάλληλη σελίδα. Το betcosmos.gr έχει την τύχη να έχει στο δυναμικό του έναν tipster με εξαιρετικό... «μάτι» για prognostika over. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον... Τρομοκράτη! Το λέει και τ’ όνομά του: είναι εδώ για να «τρομοκρατήσει» τους μπουκ, αναζητώντας καθημερινά τις μεγάλες αποδόσεις σε over που κρύβουν αξία και έχουν σημαντικές πιθανότητες επαλήθευσης. Μια ματιά στις επιλογές του καθημερινά θα σας πείσει.

Tips για Over/Under

Δεν είναι λίγοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την «παραγωγικότητα» ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, σε ό,τι αφορά το σύνολο τερμάτων του. Αυτά που θα πρέπει να προσέξει ο παίκτης πριν αποφασίσει αν θα ποντάρει σε στοίχημα over/under, είναι τα εξής:

Η φόρμα των ομάδων στα τελευταία τουλάχιστον 5 ματς.

Οι συμπεριφορές τόσο της γηπεδούχου, όσο και της φιλοξενούμενης στα τρία τουλάχιστον τελευταία ματς.

Απουσίες βασικών παικτών.

Κατάσταση αγωνιστικού χώρου και καιρικές συνθήκες.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης (αν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον ή αν είναι αδιάφορη).

Η προϊστορία ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις αντιπάλους (αν είναι φιλικές, αν πρόκειται για ντέρμπι κ.λ.π.).

Εδώ ο παίκτης θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική για over 2.5, βασιζόμενος στα ακόλουθα δεδομένα που πηγάζουν από την πρόσφατη προϊστορία των δύο ομάδων:

Η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει στους δύο από τους τρεις πιο πρόσφατους αγώνες της εντός έδρας, να έχει φέρει over. Αν στα τρία τελευταία ματς της γηπεδούχου έχουν σημειωθεί 7 τέρματα και άνω, αυτό είναι καλός οιωνός για το over 2.5. Τα ίδια ισχύουν και με τα στατιστικά της φιλοξενούμενης ομάδας στις τρεις τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις της, συν ότι θα πρέπει να έχει σκοράρει τουλάχιστον στα τελευταία δύο από τα 3 εκτός έδρας ματς της.

Aλγόριθμος για Over/Under

Τα παραπάνω στοιχεία που παραθέσαμε, εξετάζονται από την πλειοψηφία των έμπειρων παικτών πριν προχωρήσουν στην τοποθέτηση στοιχήματος σε over/under. Οι μπουκ βέβαια, έχουν πολύ πιο εξελιγμένα εργαλεία και αλγόριθμους στη διάθεσή τους, ώστε να μελετήσουν κάθε πτυχή και λεπτομέρεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Δεν είναι δυνατόν για τους παίκτες να γνωρίζουν τον τρόπο υπολογισμού των πιθανοτήτων και των τιμών από τους traders. Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε μια προσέγγιση ώστε να έχουμε μια εικόνα για την ανάλυση των δεδομένων από στατιστικής πλευράς.

Ας πάρουμε τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις τους και να βάλουμε έναν πολλαπλασιαστή σε κάθε ματς, λογίζοντας το τελευταίο ως το σημαντικότερο. Αν, για παράδειγμα, η γηπεδούχος έχει φέρει τα εξής αποτελέσματα κατά σειρά (4-1, 3-2, 3-2, 0-1, 0-0, 2-1), βλέπουμε ότι έχει 4/6 over 2.5 (τα τρία μάλιστα στο over 3.5) και ο μέσος όρος είναι 19/6=3.17 γκολ ανά αγώνα. Άρα η πρώτη ανάγνωση του παιχνιδιού μας οδηγεί ξεκάθαρα στο over. Αν όμως πάμε με τη σπουδαιότητα που προαναφέραμε, θέσουμε πολλαπλασιαστή 3 στο πιο πρόσφατο ματς και πηγαίνοντας προς τα πίσω 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0, τότε το αποτέλεσμα αλλάζει ξεκάθαρα. Σύμφωνα με τις πράξεις, έχουμε:

5×0.5=2.5

5×1=5

5×1.5=7.5

1×2=2

0x2.5=0

3×3=9

To άθροισμα είναι 26. Αν αφαιρέσουμε το 10.5 που είναι το άθροισμα των πολλαπλασιαστών, μένει 15.5. Κάνοντας διαίρεση με τους έξι αγώνες, τότε έχουμε αποτέλεσμα 2.58. Δηλαδή το over δεν είναι καθόλου άνετο, όπως έδειχνε η τιμή του 3.17 στον πρώτο μας υπολογισμό.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να εξετάζουμε το κάθε σκορ ξεχωριστά όταν υπολογίζουμε το άθροισμα. Αν μία ομάδα έχει 21 γκολ σε έξι ματς, αλλά τα 17 από αυτά έχουν σημειωθεί σε τρία παιχνίδια, τότε δεν θα πάρουμε το 21/6=3.5 γκολ ανά ματς για να βγάλουμε ένα ξεκάθαρο Over 2.5. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να δούμε ότι έχει τρία over και τρία under, αφού στα τρία ματς είχαμε 3-2, 3-3 και 2-4 και τα άλλα τρία είχαν μόνο τέσσερα γκολ (0-1, 1-1, 1-0) και έμειναν στο under.

Στατιστικά στοιχήματος Over/Under

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους παίκτες του στοιχήματος που βρίσκονται στο «κυνήγι» των over της ημέρας και όχι μόνο, είναι ο δημοφιλής πλέον πίνακας στατιστικών του betcosmos.gr.

Στον συγκεκριμένο πίνακα, μπορείτε να βρίσκεται σε καθημερινή βάση του αγώνες του κουπονιού και τα στατιστικά των ομάδων σε over 2.5, goal/goal, no goal, 0-1 γκολ, 2-3 γκολ και 4-6 γκολ. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε κάθε μέρα έναν ακόμα σύμμαχο στο δρόμο προς το ταμείο, αφού θα μπορείτε με ένα κλικ και μια γρήγορη ματιά να δείτε τι λένε οι αριθμοί για τις αναμετρήσεις της ημέρας στα κυριότερα και πιο δημοφιλή στοιχήματα over/under.

Άλλα σπορ και Over/Under

Προφανώς και η στοιχηματική επιλογή over/under δεν περιορίζεται μόνο σε αγώνες ποδοσφαίρου. Εξαιρετικά δημοφιλές είναι το στοίχημα over under στο μπάσκετ, στο οποίο καλείται ο παίκτης να επιλέξει ένα από τα δύο, σύμφωνα με το line που δίνει ο εκάστοτε μπουκ. Οι αποδόσεις στο συγκεκριμένο line είναι εξαιρετικά ισορροπημένες και υψηλές, καθώς κυμαίνονται γύρω στο 1.80 με 1.90 και για τις δύο επιλογές. Ο παίκτης, ειδικότερα στις online στοιχηματικές, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το προσφερόμενο line που δίνεται, μειώνοντας ή αυξάνοντας την απόδοση – και κατά συνέπεια, το ρίσκο. Βόλεϊ και τένις, ακολουθούν στις προτιμήσεις των παικτών σε over/under πόντων ή games, αλλά απαιτούν πολύ περισσότερη μελέτη και μεγαλύτερη εξειδίκευση από την πλευρά του παίκτη.