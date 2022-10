Το Betting live είναι ίσως η πιο έντονη μορφή ψυχαγωγίας και διασκέδασης στο ζωντανό στοίχημα. Ο συνδυασμός παρακολούθησης του αγώνα που θέλετε με το ρίσκο πάνω σε αυτόν και την εξέλιξή του πραγματικά καθηλώνει και μαγεύει τους παίκτες. Σε αυτόν τον οδηγό θα εξετάσουμε δύο σημαντικές παραμέτρους. Η πρώτη είναι η αιτιολόγηση της επιλογής κάποιου παίκτη να παίξει είτε opap live bet, είτε σε όποια άλλη νόμιμη online στοιχηματική επιλέξει. Το γιατί να παίξω Μπετινγκ λαιβ θα απαντηθεί όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με ότι θα πρέπει να ξέρετε, να προσέξετε και να επιλέξετε πριν πάρετε τις αποφάσεις σας για το που θα ποντάρετε στο live betting.

Γιατί να παίξετε live betting;

Θα σας δώσουμε τους τρεις πιο δυνατούς λόγους που μπορείτε να επιλέξετε για να παίξετε ζωντανό στοίχημα. Στον δικό σας τρόπο, στη δική σας σκέψη γύρω από το στοίχημα μπορεί να ταιριάζουν όλοι ή ένας από τους τρεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως και οι τρεις καταγράφονται ως οι πλέον σημαντικοί παράγοντες για να επιλέξει κάποιος να ποντάρει σε ζωντανή εξέλιξη αγώνα.

Ευκαιρίες

Δεν μας αρέσει αυτή η λέξη, ή η φράση αν προτιμάτε, στοιχηματικές ευκαιρίες, αλλά στο opap live stoixima bet ή σε όποια άλλη νόμιμη στοιχηματική επιλέξετε οι ευκαιρίες είναι δεδομένες. Η εξέλιξη κάθε αγώνα φέρνει ανατροπές και δεδομένα που ακόμη και οι στοιχηματικές δεν μπορούν να αποφύγουν. Ανάλογα με την τροπή που έχει πάρει ένα ματς, ιδιαίτερα αν το παρακολουθείτε σε Live streaming μπορείτε να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όσο πιθανό κι αν είναι κάτι, οι κορυφαίες στοιχηματικές δεν μπορούν να αποσύρουν τις αγορές. Απλά προσπαθούν να διαμορφώσουν τις αποδόσεις. Αν βρείτε μία δίκαια τιμή, τότε μπορείτε να ποντάρετε.

Λάθη στις αποδόσεις

Γίνεται; Φυσικά και γίνεται είναι η απάντηση. Όποιος εργάζεται, όπως ο trader μίας στοιχηματικής που βγάζει τις αποδόσεις, κάνει και λάθη. Αυτό είναι δεδομένο. Οι μπουκ υπολογίζουν τις τιμές στο παμε στοιχημα live bet με βάση τα στατιστικά, τα νούμερα, τον τζίρο που έχουν πάρει πάνω σε ένα σημείο και φυσικά με βάση την εικόνα του αγώνα. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν και αποκλίσεις στο Live πολύ μεγαλύτερες απ' ότι στις αποδόσεις πριν τη σέντρα. Η υποκειμενικότητα είναι πολύ έντονη στο ζωντανό στοίχημα, ενώ όσον αφορά το σημείο προς το οποίο θέλει να καλυφτεί η εταιρεία, ανάλογα διαμορφώνει και τις τιμές. Και το σημείο που μπορεί να έχει πάρει πάνω του τζίρο ενδεχομένως να διαφέρει από στοιχηματική σε στοιχηματική. Κι εδώ μπορεί να προκύψει λάθος ή «λάθος», δηλαδή μία τιμή η οποία με βάση τα δεδομένα σας είναι περισσότερο από ελκυστική και δημιουργεί αυτόματα ένα value for money bet.

Αδρεναλίνη - Διασκέδαση - Έξαψη - Συγκινήσεις

Όλα αυτά μαζί. Πείτε το όπως θέλετε, όπως σας ταιριάζει. Αν σας αρέσει το στοίχημα και τα σπορ, μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα πιο συναρπαστικό από το να έχετε ποντάρει σε ένα ματς που παρακολουθείτε live; Μάλλον όχι. Τουλάχιστον αυτό απαντά η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών του στοιχήματος. Σκεφτείτε ένα γκολ στο 90', ένα buzzer beater στο μπάσκετ, που να σας πληρώνει ή να σας αφαιρεί ένα κέρδος που το είχατε σίγουρο. Και στις δύο περιπτώσεις οι συγκινήσεις είναι μοναδικές, τα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, είναι τόσο έντονα που δύσκολα μπορούν να συγκριθούνε με κάτι άλλο.

Πώς να κερδίσω στο live Betting;

Το γιατί το απαντήσαμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα το ερώτημα που γεννάται στην πλειοψηφία των παικτών είναι το πώς θα κερδίσω στο betting live. Διότι ναι μεν το στοίχημα πρέπει να είναι πρώτα ψυχαγωγία και διασκέδαση για να είναι υπεύθυνο και να είστε ασφαλής, πλην όμως άπαντες σκέφτονται και το ενδεχόμενο να κερδίσουν παίζοντας στοίχημα ή live bet. Γι αυτό λοιπόν και αυτή η απορία είναι κάτι περισσότερο από δημοφιλής. Και ποιος δεν θέλει να κερδίζει παίζοντας ζωντανό στοίχημα; Υπάρχει άραγε σίγουρος τρόπος να κερδίσετε στο στοίχημα; Η απάντηση είναι σαφέστατα όχι. Κι όποιος το υπόσχεται, κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Υπάρχουν όμως πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε, να προσέξετε, ακόμη και να εφαρμόσετε, ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να βγείτε νικητής στο live betting. Αυτά είναι τα εξής:

Live Streaming

Αν δεν βλέπετε ένα ματς απαγορεύεται ρητώς να ποντάρετε σε εξέλιξη. Ξέρετε κάτι; Το στοίχημα δεν είναι καζίνο, δεν είναι τυφλή τύχη. Είναι και τύχη και ικανότητα μαζί. Και θέλει πολύ ικανότητα και γνώση και σωστή αξιολόγηση των δεδομένων που είναι μπροστά στα μάτια σας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διαλέξετε μία στοιχηματική η οποία προσφέρει το ματς που σας ενδιαφέρει σε live streaming. Με μία ερώτηση στο live chat της στοιχηματικής μπορείτε να το μάθετε.

Cash Out*

Δεν νοείται πλέον να παίξετε live betting δίχως να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε cash out*. Με το ματς να είναι σε εξέλιξη και έχοντας μαζί σας το προβάδισμα μπορείτε να εξασφαλίσετε μικρότερα αλλά σίγουρα κέρδη. Ακόμη κι όταν δεν επαληθεύονται τα live bet προγνωστικα σας και η πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα είναι αρνητική, μπορείτε να κάνετε cash out* για να μειώσετε την απώλεια του κεφαλαίου σας. Το cash out* επίσης έχει εξελιχτεί. Πέρα από το κλασικό υπάρχει το αυτόματο αλλά και το μερικό. Με το πρώτο ορίζετε μία επιθυμητή τιμή και αν πέσει σε αυτήν, τότε το cash out* γίνεται αυτόματα. Με το δεύτερο (μερικό) μπορείτε να κλείσετε μέρος του πονταρίσματός σας και το άλλο να τρέχει κανονικά.

Διαχείριση κεφαλαίου

Πάντα χρειάζεται διαχείριση κεφαλαίου στο στοίχημα, πολύ περισσότερο στο betting live. Εδώ η αίσθηση χρόνου και χρήματος μπορεί να χαθεί πιο εύκολα σε σχέση με το pre live. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε από πριν τι σκοπό έχετε και μέχρι που θα φτάσετε. Πόσα θα ποντάρετε; Με ποιον τρόπο; Τι επιδιώκετε; Ποιο είναι το όριο των απωλειών σας; Θα πρέπει σε όλα αυτά να υπάρχει μία δυνατή δομή για να μην γίνετε έρμαιο της παρόρμησής σας.

Όχι στο συναίσθημα και στο αλκοόλ

Το συναίσθημα δεν έχει θέση στο στοίχημα. Δεν παίζετε ποτέ την αγαπημένη σας ομάδα. Δεν έχει σχέση η προτίμηση αυτή με τα αντικειμενικά στοιχεία που έχετε για ένα παιχνίδι. Αν παίζετε με το τι θέλετε να έρθει ένα ματς και όχι το τι έχετε μπροστά σας ως στοιχεία, τότε με μαθηματική ακρίβεια θα αποτύχετε. Επίσης, το αλκοόλ χαλαρώνει τις αναστολές. Δημιουργεί λανθασμένο κριτήριο και μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα όταν παίζετε στοίχημα.

Γρήγορη πλατφόρμα - Κορυφαίο mobile betting

Κάθε δευτερόλεπτο μετράει στο ζωντανό στοίχημα. Πρέπει να επιλέξετε μία στοιχηματική που η πλατφόρμα της είναι πολύ γρήγορη, δεν κολλάει, ενημερώνεται με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση για τις εξελίξεις των αγώνων. Και φυσικά για να έχουν αξία όλα αυτά θα πρέπει να βγάζει γρήγορα αποδόσεις, ακόμη κι όταν τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για το κινητό. Βρείτε τον μπουκ με το κορυφαίο, το πιο ασφαλές και το πιο γρήγορο app, ώστε να είστε συνδεδεμένοι σε live δράση όπου κι αν είστε.

Σωστές αναλυσεις live betting

Με την εμπορικότητα που έχει το ζωντανό στοίχημα οι αναλυσεις live bet είναι από τις πλέον δημοφιλείς αναζητήσεις στους παίκτες του στοιχημάτος. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείτε να βρείτε την ιστοσελίδα που δίνει σωστά προγνωστικα live bet, είτε ως πιθανά σενάρια πριν αρχίσει το ματς, είτε σαν ξεχωριστή ενότητα με εξειδικευμένο tipster που δίνει ζωντανά τις εκτιμήσεις του.

Δημοφιλείς αγορές live betting

Υπάρχουν αρκετές αγορές στο betting live. Οι μπουκ δεν φείδονται υπηρεσιών και πολλαπλών επιλογών για τους παίκτες. Ξεχωρίσαμε για εσάς ως επίλογο του συγκεκριμένου οδηγού τις πλέον δημοφιλείς για να ποντάρετε ζωντανά σε κάποια από τις 15 νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Επόμενο γκολ

Ποια ομάδα θα πετύχει το επόμενο γκολ; Είναι μία αγορά που τραβά πάνω της μεγάλο τζίρο. Κι αυτό γιατί είναι κάτι άμεσο και εξαρτάται πολύ από την εικόνα του αγώνα στιγμή προς στιγμή. Ανάλογα με το ποια ομάδα υπερέχει και τους λόγους που συμβαίνει αυτό, το επόμενο γκολ έχει τους δικούς του πιστούς φίλους.

Ανατροπή

Αυτή η αγορά συνηθίζεται να παίζεται υπέρ του φαβορί. Όταν μία ομάδα είναι καθαρό φαβορί αλλά μένει πίσω στο σκορ, τότε η απόδοση στη νίκη του φαβορί ανεβαίνει αισθητά, ακόμη κι αν υπάρχει πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Η ανατροπή σε αυτές τις περιπτώσεις συγκεντρώνει πάνω της μεγάλο τζίρο.

Γκολ στο τελευταίο 10λεπτό

Κι εδώ έχουμε την αποκορύφωση της αδρεναλίνης. Το ματς μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο και ανάλογα με το τι παίζεται, τι κρίνεται, ποια ομάδα κυνηγάει και τι στόχο, το γκολ στο τελευταίο 10λεπτό προσφέρεται σε δελεαστικές τιμές που οι παίκτες το κυνηγούν. Προσοχή όμως κι εδώ. Μην αφήσετε τον ενθουσιασμό να σας παρασύρει. Μην ξεχνάτε, πρέπει να ποντάρετε πάντα με τα πλέον αντικειμενικά κριτήρια.